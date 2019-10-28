Правительство отказалось от углеродного налога, из-за которого Газпром потерял бы миллиарды долларов

Минэкономразвития исключило предложенные главой «Роснано» Анатолием Чубайсом положения, касающиеся углеродного налога, из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов.

Произошло это после замечаний, представленных Минэнерго, Минпромторгом и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Скорректированный вариант законопроекта ведомство направило в правительство, пишет РБК.

Анатолий Чубайс в июне заявил, что в России нужно ввести налог, стимулирующий компании снижать выбросы. Налог предлагалось взимать с компаний за превышение целевых показателей выбросов парниковых газов.

Изначально введение этого налога был прописано в законопроекте Минэкономразвития о государственном регулировании парниковых газов, который готовится в рамках присоединения России к Парижскому соглашению о климате, но углеродный налог предлагалось начать применять через пять лет после вступления закона в силу.

По оценке Российской академии наук, введение углеродного налога создает финансовые угрозы для корпораций российского топливно-энергетического комплекса: потери одного «Газпрома» составили бы $8 млрд в год при ставке $80 за тонну эквивалента СО2. Помимо прямых убытков введение налога несет риски потери Россией значительной части экспорта из-за существенного удорожания энергоносителей и снижения их привлекательности для европейских и азиатских потребителей, считают в РАН.