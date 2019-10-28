Клерк.Ру

Минтруд включил гильотину. Отменяются около 1000 нормативных актов

Сегодня на федеральном портале опубликован проект Минтруда о признании утратившими силу множества неактуальных нормативных актов о нормах трудового права.

В частности, планируется к отмене ряд актов Правительства РФ, которые были приняты до вступления в силу ТК и принятым в его развитие нормативным правовым актам и содержат нормы, ему противоречащие.

Также предлагается к отмене значительный массив актов по вопросам охраны труда, которые как содержат обязательные требования, так и в целом хотя относятся к сфере регулирования трудового законодательства, но либо содержат устаревшие (дублирующие) нормы, либо приняты с нарушением установленного порядка.

Так, планируются к отмене правила по охране труда, типовые инструкции по охране труда, типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты и ряд иных актов по вопросам охраны труда.

В общей сложности с 2021 года отменяется 945 документов, а также некоторых отдельных положений нормативных актов.

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