Как подтвердить статус налогового резидента иностранного государства

Если физлицо, получающее доход от организации, является налоговым резидентом иностранного государства, то НДФЛ может не удерживаться или удерживаться в ином размере, если речь идет об иностранном государстве, с которым РФ заключен международный договор по вопросам налогообложения, предусматривающий полное или частичное освобождение от налогообложения в РФ соответствующего вида дохода.

Для подтверждения статуса налогового резидента такого иностранного государства физлицо вправе представить налоговому агенту — источнику дохода паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

Если представленные вышеперечисленные документы не позволяют подтвердить наличие у иностранного гражданина статуса налогового резидента иностранного государства, с которым РФ заключен международный договор по вопросам налогообложения, налоговый агент запрашивает у этого физлица официальное подтверждение его статуса налогового резидента иностранного государства.

В письме ФНС № БС-4-11/19925 от 30.09.2019 сообщается, что ответственность за правильность определения налогового статуса физического лица — получателя дохода лежит на организации, являющейся налоговым агентом.