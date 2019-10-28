Как без комиссии вывести деньги с заблокированного счета

Заблокировали счет компании? Законные способы вывода без комиссий напоминает автор канала BlackAudit.

Если блокировку невозможно предотвратить или снять, остается один вариант – закрывать счет и выводить денежные средства. Банки, в большинстве случаев, берут от 10 до 20% остатка на счете. Благодаря нормам Налогового и Гражданского кодексов о первоочередном проведении определенных платежей есть законные способы вывода средств без комиссий.

Платежи по исполнительным листам и платежи в бюджетную систему РФ. Сотрудник, поставщик или клиент компании с заблокированным счетом может обратиться в суд с исковым заявлением и предоставить документы, которые подтверждают, что он является кредитором этой компании. Конечная цель – получить исполнительный лист, который станет основанием для списания денег со счета. На основании ч. 5 ст. 70 ФЗ банк незамедлительно исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования о взыскании. В противном случае банк заплатит штраф в размере 50% от суммы взыскания (но не более 1 миллиона рублей) на основании ст. 17.14 КоАП РФ.

Если счета компании еще не заблокированы. Привлекаются третьи лица. Между третьим лицом и компанией составляется нотариально заверенный договор займа, а в случае блокировки счета «кредитор» обращается к нотариусу, что должник не исполняет обязательства по договору. Нотариус выдает исполнительную надпись, с которой кредитор обращается в банк. Банк обязан принять документ (наравне с судебным решением) и перевести деньги.

Еще один вариант – уплата налога за третье лицо. Деньги переводятся на счет в другой банк (способ не связан с уплатой комиссии и процентов). Главное правильно составить платежный документ, чтобы банк-получатель не заблокировал счет. Есть особые правила оформления, когда платишь налоги за третьих лиц (приказ Минфина от 05.04.2017 №58н).

Путь «ошибочной» оплаты собственных налогов. Используется на общей системе налогообложения. Бухгалтер вместо НДС оплачивает другой вид налога, при этом деньги переводятся в другую налоговую инспекцию. Составляется акт сверки для выявления переплаты, которая возвращается на новый расчетный счет.