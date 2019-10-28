Две важнейшие новости про управленческую отчетность компании

Новость первая: завтра в учебном центре «Клерка» открывается новый курс про управленческий учет.
Новость вторая: вы еще успеваете купить курс всего за 3,5 тыс. рублей вместо 6 тыс. рублей.
«Управленка» необходима для роста и развития бизнеса. Мы дадим пошаговый алгоритм настройки управленческих отчетов и покажем, как их встроить в ваш повседневный учет, чтобы не перерабатывать, но при этом получать реальную картину для ведения бизнеса.
Никакой трансформации бухотчетности по МСФО, только практическая методика отчетов для малого и среднего бизнеса: куда уходят их деньги и как заработать их больше.
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С 22 октября новые правила трудовых проверок. Готовьтесь в нашем онлайн-курсе по кадровому учету. Научим составлять документы так, что ни один инспектор не придерется.
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