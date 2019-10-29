Банк «Русский стандарт» скоро схлопнется

Пациент почти мертв, но ещё шевелится, пишут про банк «Русский стандарт» авторы канала «Жирные коты».

На 1 октября уровень резервирования у банка вырос до рекордных 34,3%, а просрочка по физикам достигла уже 45 млрд рублей. Будущее кажется весьма печальным.

Сейчас банк занимает 25 место по активам, потеряв былые позиции, 20 место по вкладам физиков, 14 по просрочке. У банка драматически низкая оценка от Moody’s: Саа2.

Почему банк может утонуть:

– у банка (традиционно) очень плохой портфель, но вот только, когда ставки кредитования были выше, рынок рос, и резервировать надо было не так как сейчас, проблемы плохого портфеля можно было скрывать. Теперь уже нет. Просрочка выше 30%, портфель ничем не обеспечен. Дорезервировать надо немало, так как проблемные кредиты составляют более половины. А если нормально все зарезервировать – то будет убыток и достаточность капитала на грани фола.

– дефолт по бумагам Russian standard Ltd в конце 2017 года был не просто первым звоночком, а скорее последним колоколом.

– из банка бегут сотрудники с опытом и топы. За последние несколько лет очень большие потери, да и три смены председателей правления за 2 года говорят о многом.

– достаточность капитала невысокая, проесть его можно в два счета.

– периодически видно, что банк испытывает трудности с ликвидностью. Фактически, убить его может бегство примерно 10% вкладчиков за несколько дней. Возможно ли такое? Еще как.

– для самого Рустама Тарико (акционера) банк стал обузой, чемоданищем без ручки, вливать денег не хочет и рад бы передать его без дополнительных обязательств кому-то (например, тому же фонду консолидации). Но инсайдеры говорят, что ЦБ отпихивается от такого добра. Вариант с санацией возможен только с привлечением других активов Тарико, а это уже не так весело для него. Ну, либо отзыв лицензии банка и пятно на репутации Тарико.

Почему банк еще жив:

– ЦБ старался отложить эту проблему. Банк не перешел грань неисполнения обязательств, ну и откровенного вывода активов нет. Поэтому дали еще пожить. А вдруг рассосется.

– банк некоторое время назад вышел на прибыль (хотя это, скорее, техническая вещь), что немного ослабило давление на капитал.

Вердикт: оценка ССС, надежность ниже ватерлинии. «Жирные коты» солидарны с жесткой оценкой Moody’s и не доверили бы этому банку свои деньги.