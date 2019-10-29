Для военных и полицейских введут отдельное бюро кредитных историй

Последние утечки персональных данных клиентов российских банков и ограничения на права собственности иностранцами российских компаний привели оборонный Промсвязьбанк (ПСБ) к идее создания собственнного Бюро Кредитных Историй (БКИ), в котором будет собрана информация о военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, пишет MarketOverview.

Официально: ПСБ объясняет свою позицию тем, что существуют риски утечки персональных данных в БКИ, в которых имеются акционеры – американские компании. В составе владельцев крупнейших российских БКИ находятся американские компании: Equifax Inc. владеет 50% в российской дочке «Эквифакс Кредит Сервисиз», Experian принадлежит 25% в «Объединенном кредитном бюро», TransUnion — 3,49% в НБКИ.

Возможная версия: ПСБ удачно воспользовался моментом массовых утечек данных из российских банков и других финансовых организаций (МФК, БКИ), чтобы пролоббировать идею создания БКИ в рамках собственной экосистемы. В последних утечках данных из банков можно было найти военнослужащих, сотрудников МВД, ФСО и ФСБ. Ограничение обработки данных военнослужащих и сотрудников силовых ведомств даст ПСБ уникальные права на информацию для корректного скоринга. По оценке экспертов создание и обеспечение деятельности нового бюро обойдется в сумму около 1 млрд руб.

Пока нет информации о создании ПСБ собственного БКИ, но также возможен вариант принудительной продажи долей зарубежных акционеров в отечественных бюро Промсвязьбанку, как это уже было с акционерами в СМИ.