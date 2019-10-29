Финдир рассказал, как попал под раздачу солидарки, хотя ушел 6 лет назад

История еще длится, оценивать шансы не буду, чтобы не сглазить, пишет Иван Гончаров в Красном уголке бухгалтера.

Через некоторое время по деятельности начали возникать вопросы, и появился риск сомнительных сделок. Я их делать отказался, в итоге ушел из группы, покинул должности и капитал компаний.

После меня эти компании не знаю, как управлялись, в итоге часть из них закрыли. Но перед закрытием они не рассчитались с одним контрагентом, который потом обанкротился.

Теперь вишенка: конкурсный управляющий у контрагента нашел, с какой конторой есть крупный долг (компанию из нашего холдинга). И предъявил субсидиарку через суд на всех акционеров, финансовых директоров, главбухов и первых лиц, которые были за всю историю существования фирмы. Плюс на тех, кто управлял от холдинга.

Список ответчиков на страницу, причем больше половины лиц из списка вообще не при делах и к этой сделке отношения не имеют. Юрист, с которым отрабатываем вопрос, говорит, что сейчас это повсеместная практика. Скорее: по-другому почти не бывает. Хорошо, у меня есть возможность отбиваться, есть контакт с бывшим акционером, который помогает. Плюс реально дела вел так, что там все чисто и подтверждаемо/проверяемо.

Но такое положение дел, скорее, исключение из правил. Сейчас суды очень не любят принимать сторону ответчика и охотно субсидиарку подтверждают. Так что все, кто когда-либо был подписантом или в капитале, а сейчас не контролирует, что фирма делает и как работает – под риском в один прекрасный день получить по суду субсидиарку на неожиданную сумму. У меня, например – несколько сотен миллионов рублей, через 6 лет после окончания работы.

И никаких презумпций невиновности – постановка вопроса на суде организована так, что ответчик вынужден доказывать свою добросовестность.

UPD: на крайнем слушании мой защитник все же смог развернуть вопрос так, чтобы доказательство умысла и вины предоставлял истец».