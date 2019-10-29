Финдир рассказал, как попал под раздачу солидарки, хотя ушел 6 лет назад

История еще длится, оценивать шансы не буду, чтобы не сглазить, пишет Иван Гончаров в Красном уголке бухгалтера.
«Был я финдиром в холдинге, плюс в двух их конторах – акционер и генеральный. Обычное дело. Конторы пушистые, прибыль, налоги все ок. Чистота – было мое условие, потому согласился.Иван делает такие выводы:
Через некоторое время по деятельности начали возникать вопросы, и появился риск сомнительных сделок. Я их делать отказался, в итоге ушел из группы, покинул должности и капитал компаний.
После меня эти компании не знаю, как управлялись, в итоге часть из них закрыли. Но перед закрытием они не рассчитались с одним контрагентом, который потом обанкротился.
Теперь вишенка: конкурсный управляющий у контрагента нашел, с какой конторой есть крупный долг (компанию из нашего холдинга). И предъявил субсидиарку через суд на всех акционеров, финансовых директоров, главбухов и первых лиц, которые были за всю историю существования фирмы. Плюс на тех, кто управлял от холдинга.
Список ответчиков на страницу, причем больше половины лиц из списка вообще не при делах и к этой сделке отношения не имеют. Юрист, с которым отрабатываем вопрос, говорит, что сейчас это повсеместная практика. Скорее: по-другому почти не бывает. Хорошо, у меня есть возможность отбиваться, есть контакт с бывшим акционером, который помогает. Плюс реально дела вел так, что там все чисто и подтверждаемо/проверяемо.
Но такое положение дел, скорее, исключение из правил. Сейчас суды очень не любят принимать сторону ответчика и охотно субсидиарку подтверждают. Так что все, кто когда-либо был подписантом или в капитале, а сейчас не контролирует, что фирма делает и как работает – под риском в один прекрасный день получить по суду субсидиарку на неожиданную сумму. У меня, например – несколько сотен миллионов рублей, через 6 лет после окончания работы.
И никаких презумпций невиновности – постановка вопроса на суде организована так, что ответчик вынужден доказывать свою добросовестность.
UPD: на крайнем слушании мой защитник все же смог развернуть вопрос так, чтобы доказательство умысла и вины предоставлял истец».
1. Как закрывать фирмы: только закрывать и только самому. Никаких продаж.
2. Сто раз думать о выходе на работу с правом подписи и принятия существенных решений. Оценивать добросовестность и компетентность людей, с которыми придется работать.
3. Если вышли – организовывайте деятельность так, чтобы была возможность в дальнейшем подтверждать свою добросовестность. Вплоть до сохранения себе резервных баз.
Ранее мы написали про другой эпизод, где конкурсный управляющий пытается взыскать деньги с работника, который даже не входит в финансовый отдел.
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