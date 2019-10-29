Конкурсные управляющие все чаще взыскивают деньги с обычных работников

Этим летом «Клерк» следил за историей главного бухгалтера и кассира, с которых конкурсный управляющий банкротящейся фирмы пытался взыскать деньги, снятые ими по чековой книжке и внесенные в кассу организации. Им удалось отбиться в суде, правда не без помощи хороших юристов.

Но, оказывается, пострадать могут не только финансовые работники компаний. Конкурсные управляющие выставляют подобные претензии и к обычным работникам. Скриншотом угрозы простому инженеру поделились в Фейсбуке в одной из юридических групп.

Комментарии к письму от автора весьма саркастичны. Ведь конкурсный управляющий по сути шантажирует бывшего работника фирмы, грозясь признать его контролирующим лицом банкротящейся организации. Что повлечет попытку взыскания с него миллионов рублей.

Однако не все согласны с фактически оскорбительными выпадами в адрес КУ. Коллеги-юристы напоминают, что управляющий обязан оспаривать такие сделки. И если он не оспорит такое повышение зарплаты и не подаст иск (даже заведомо отказной) с него самого потом кредиторы взыщут неоспоренную сумму.

А что же делать простым работникам организаций, которые могут спустя несколько лет после увольнения попасть под каток банкротства бывшего работодателя? Ведь, получается, отобрать могут даже честно заработанную зарплату, просто потому, что конкурсному управляющему показалось подозрительным её повышение.

Больше всего в претензии КУ удивляет утверждение о том, что инженер знал о неплатежеспособности организации. При том что, судя по всему, зарплату ему платили исправно. И если подобные претензии в адрес директоров, топ-менеджмента и даже бухгалтерии объяснимы, то заявления о том, что технический персонал разбирается в финансовых вопросах и в курсе неплатежеспособности фирмы, никакой критики не выдерживают.