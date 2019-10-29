Готовы поправки в НК, связанные с новой пенсионной реформой

Сегодня состоялась презентация новой добровольной пенсионной системы, получившей название гарантированный пенсионный план (ГПП).

Тоглько что Минфин опубликовал поправки в НК, связанные с введением в России ГПП.

Требуется закрепление в НК особенностей налогообложения нового пенсионного продукта негосударственного пенсионного обеспечения — гарантированного пенсионного плана, отмечается в пояснительной записке.

В частности, законопроектом предлагается введение следующих налоговых льгот для участников ГПП и работодателей, перечисляющих взносы по ГПП своих работников.

1. Предоставление социального налогового вычета по НДФЛ в сумме расходов налогоплательщика в виде взносов по ГПП в размере, не превышающем 6% от выплат по трудовым договорам за соответствующий календарный месяц, или, в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиком взносов по ГПП в размере фактически произведенных расходов на пенсионные взносы по ГПП, но не более 6% от налоговой базы для исчисления НДФЛ за соответствующий налоговый период.

При этом получение указанного соцвычета не будет сопряжено с необходимостью подготовки налогоплательщиком дополнительной документации и будет осуществляться для наемных работников в момент определения налоговой базы по НДФЛ без подачи заявления работодателю или в случае самостоятельной уплаты взносов при подаче 3-НДФЛ в конце налогового периода.

2. Отнесение на внереализационные расходы суммы, не превышающей 6% пенсионных взносов по ГПП, исчисленной и удержанной работодателем из доходов каждого работника-участника ГПП за каждый месяц, умноженной на соответствующий коэффициент. Размер коэффициента в первые 6 лет со дня включения работника в реестр участников ГПП равен 0,03, и в последующие годы — 0,06. Исчисленный таким образом совокупный показатель по всем работникам не может превышать 12 % от общей суммы расходов на оплату труда без учета отдельных видов расходов.