Определены штрафы для оператора новой пенсионной системы

Сегодня наконец-то опубликован проект нового пенсионного закона, речь о котором ведется уже не первый год.

Кроме того, сегодня же опубликованы сопутствующие ему проекты.

Один из них — поправки в НК.

Второй, о котором пойдет речь — поправки в КоАП.

Законопроект предусматривает административную ответственность пенсионного оператора за невыполнение возложенных на него обязанностей.

Согласно закону, пенсионный оператор — это лицо, осуществляющее ведение реестра участников ГПП и администрирование пенсионных взносов по ГПП. Деятельность пенсионного оператора осуществляет лицо, которому присвоен статус центрального депозитария.

Неправомерный отказ или уклонение пенсионного оператора от внесения и изменения ранее внесенных сведений в реестр участников ГПП, либо внесение в реестр участников гарантированного пенсионного плана недостоверной информации, либо невыполнение или ненадлежащее выполнение пенсионным оператором обязанности по предоставлению доступа к информации из указанного реестра, либо незаконные получение, использование или раскрытие сведений, содержащихся в таком реестре, — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей; на юрлиц — от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.

Нераскрытие или нарушение пенсионным оператором порядка и сроков раскрытия информации, а равно раскрытие информации не в полном объеме, — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 30 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года; на юрлицо — от 500 до 700 тысяч рублей.

Воспрепятствование пенсионным оператором проведению Банком России проверок либо неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний ЦБ — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юрлицо — от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.

Иное нарушение пенсионным оператором при осуществлении им деятельности пенсионного оператора установленных законодательством требований к этому виду деятельности, — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей; на юрлиц — от 300 до 500 тысяч рублей.