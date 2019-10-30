Очередной баг в Модульбанке

Выглядит неправдоподобно. Можно ссылку на пост с фейсбука?...
Вся беда тех, кто ругает программы, не только 1С, как правило, в неумении ими правильно пользоват...
Все эти истории основаны исключительно на запугивании налогоплательщиков и неумении последних раб...
Ну, и на концерты Стаса Михайлова кто-то ходит, и, я даже слышал, на Турова. И вообще, миллионы м...
Бывают разные конторы, где-то один главбух на все случаи жизни (экономист, финансист, плановик и ...
подумать то можно, но не каждый может перейти на УСН
Очень сильно отличается, особенно если долго работали на 8.2 или, тем более, на 7. Я первые полго...
На мой взгляд для отчетности программа стала удобнее, для ввода первички хуже....
Нужно попробовать ). Но все, кто переходит на 8.3 постоянно сталкиваются с какими-то проблемами, ...
что нам эти миллиарды....
Лариса, если Вы из Челябинска, то я в шоке. Перешла по ссылке и увидела ценник на услуги.... Он у...
Приведу простой пример, у меня на аутсорсе было 20 нормальных компаний, в этом году я лично закры...
Думаю, что это провокаторы жадных и подлых мытарей, которые, как заведено издревле, пусть вечно г...
По-моему, Форд платил наладчикам только за то, что их не видно. Так же и с бухгалтерами. Когда в ...
Заниматься любимым делом (ваянием справок) "на общественных началах" никто Вам запретить не может...
Да, перестаньте. Все нормально ведется в 8.3 (начинали с 6.0). И без программистов, и без "допили...
У нас все конторы -нехорошие. Просто одних крышуют, другие в свободном полёте.....
А какой у Вас штат? И сколько юр. лиц?
По библии отдавать от дохода нужно 10 часть. Если больше, то это от лукавого...Не умеете жить на ...
Именно, что частное дело, и работодатель не обязан отпускать с работы это частное дело организовы...
Коллега, зачем утрировать?
И как же мы поддерживали эту тенденцию?
И как же мы поддерживали эту тенденцию?
Может дело не в кадрах вовсе? А в постоянно, каждый день, меняющемся законодательстве и непомерны...
Точно бред. Непонятна взаимосвязь созданных сейчас для отправки в банк платежных поручений и загр...
Боюсь предположить, сколько у вас с такой логикой помощников сменилось. Не стоит подменять баналь...
Что за бред? Платежки формируются по мере необходимости, а в банк их лучше отправлять до конца оп...
Да нет конечно, просто очередному президенту России опять с народом не повезло........
так велком к нам! поверьте мне то, что город миллионник не означает, что все там круто и хорошо!...
смотря, что вы понимаете под словом придурок, это слово настолько разнооттеночное...
Ну вот, через 6 лет Челябинск опустеет (
Бояре у нас в России всегда жадные были.
Вы, наверное, хотели сказать "смотришь американские фильмы"?...
Ну, да умничка! ))Это самый первый показатель, что вообще человек не понимает, что делает, а пыта...
Огурец, а ты из какой теплицы? Чё-то на грунтовый не похож. Да, тепличный всем хорош, вот только ...