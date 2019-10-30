Клерк.Ру

Очередной баг в Модульбанке

Новая жалоба клиента Модульбанка. Банк считает карты Тинькофф не российскими, а иностранными и не принимает оплату. Вот скрин экрана, который выложил Алексей на своей странице в Facebook. Подписчики шутят, что у банков конкуренция: Модуль так ругает Тинькофф, когда думаешь открыть там бизнес-счет, что охота не связываться именно с Модулем.

К слову сказать, банку потребовалось всего 17 часов, чтобы отписаться Алексею, мол проблему начали решать. 

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