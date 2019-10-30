Фиолетовая канарейка Выглядит неправдоподобно. Можно ссылку на пост с фейсбука?... Очередной баг в Модульбанке

bestiya7460 Вся беда тех, кто ругает программы, не только 1С, как правило, в неумении ими правильно пользоват... 1С Предприятие 8.3

Oksana_Sutormina Очень сильно отличается, особенно если долго работали на 8.2 или, тем более, на 7. Я первые полго... 1С Предприятие 8.3

реалистка66 На мой взгляд для отчетности программа стала удобнее, для ввода первички хуже.... 1С Предприятие 8.3

Na28ta Нужно попробовать ). Но все, кто переходит на 8.3 постоянно сталкиваются с какими-то проблемами, ... 1С Предприятие 8.3

ТатьянаРМ Лариса, если Вы из Челябинска, то я в шоке. Перешла по ссылке и увидела ценник на услуги.... Он у... Бухгалтеры увольняются, потому что не могут показать свою ценность директору

Y. По-моему, Форд платил наладчикам только за то, что их не видно. Так же и с бухгалтерами. Когда в ... Бухгалтеры увольняются, потому что не могут показать свою ценность директору

Rolen Да, перестаньте. Все нормально ведется в 8.3 (начинали с 6.0). И без программистов, и без "допили... 1С Предприятие 8.3

natalisa52 У нас все конторы -нехорошие. Просто одних крышуют, другие в свободном полёте..... Кто ответит за «серые» связи гендиректора

natalisa52 По библии отдавать от дохода нужно 10 часть. Если больше, то это от лукавого...Не умеете жить на ... НДФЛ уменьшат

Wern Именно, что частное дело, и работодатель не обязан отпускать с работы это частное дело организовы... Работодатель не обязан отпускать сотрудников на поминки

alex1995 Точно бред. Непонятна взаимосвязь созданных сейчас для отправки в банк платежных поручений и загр... Банковские выписки в 1С

mityai Боюсь предположить, сколько у вас с такой логикой помощников сменилось. Не стоит подменять баналь... Бухгалтеры увольняются, потому что не могут показать свою ценность директору

Январь Что за бред? Платежки формируются по мере необходимости, а в банк их лучше отправлять до конца оп... Банковские выписки в 1С