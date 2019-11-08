Баг Модульбанка был выдуман конкурентами?

Недавно мы публиковали негативный отзыв на Модульбанк, выпущенный на личной странице пользователя в Фейсбуке. История была замешена на том, что Модульбанк, якобы считает карты Тинькофф не российскими, а иностранными и не принимает оплату.

В тот же день с нами связались представители банка и попросили удалить публикацию, ссылаясь на заказной характер комментария. Но мы ждали официальное опровержение, а компания на тот момент не делилась подробностями, а вела внутреннее расследование.

И вот Модульбанк официально подтвердил, что служба безопасности считает пост Алексея – фальсификацией и заказным отзывом, призванным испортить репутацию банка.

«По результатам внутреннего расследования мы обнаружили, что история Алексея — намеренно сфальсифицированный кейс. Перед тем, как провести платеж картой Тинькофф, мы действительно отклонили операцию карты Колумбийского банка. Разница, как вы можете заметить, между этими карточными счетами — в одну цифру. Сначала мы подумали, что ошибка была допущена из-за расхождении в БИН Тинькофф, но на деле это оказалось подстроенным инцидентом с целью подрыва репутации банка», – пояснили в Модуле.

Вероятность того, что у Алексея действительно есть две карты (одна — кубинского банка, другая — Тинькофф) отличающиеся на одну цифру — из области фантастики. Отклоненная банком транзакция — именно по кубинской карте. Операция по карте Тинькофф — проведена.

Теперь остается гадать, кем был выдуман баг? Фантазией Алексея или конкурентами Модульбанка?