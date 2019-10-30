Как отдыхают налоговики

Рядовые налоговики не только мало получают, они еще могут рассчитывать на отдых в не самых приятных условиях. У ФНС есть свой санаторий в Сочи, который принимает и инспекторов, и обычных людей. И если последние еще могут отказаться от этого варианта в пользу других гостиниц, для многих инспекторов отпуск в служебном санатории – единственная возможность.

Напомним, что в среднем люди зарабатывают 10-15 тыс. рублей. Не знаем, приходится ли доплачивать за номер, но даже при условии бесплатного размещения, такой отдых может грозить и физическим, и психологическим дискомфортом. Но, может, налоговики ко всему привыкли?

Санаторий называется «Радуга». В рекламе он выставляет себя так:

На самом деле корпуса ремонтируют, но людей не прекращают заселять.

Морской воздух вперемежку со строительной пылью.

В рекламе только люксовые номера, мы решили не выкладывать их фото, ведь налоговиков заселяют в обычные:

К нашему ужасу люди пишут: это вам с номером не повезло, не все так плохо. В отзывах на санаторий разные оценки, есть много отличных, но есть и претензии к качеству питания, сервису, отношению персонала к отдыхающим.

Нет, ребят, так от невроза, вызванного АИС, не избавишься.