Налоговики объявили телефонный рейд незаконных предпринимателей

Все-таки есть смекалка у налоговиков. Они придумали интересный способ вычислять нелегальных арендодателей недвижимости. Обзванивают людей, у которых в собственности несколько объектов и спрашивают, сдана ли одна из квартир или нет. О таких звонках рассказывает автор блога «Адские бабки» Александра Баязитова.

«Если в госреестре на вас зарегистрировано несколько объектов недвижимости, вам, возможно, уже позвонили с вопросом: "Я по поводу квартиры, она ещё сдаётся?" На изумлённый ответ: "Вы о чём, я ничего не сдаю" — вопрос повторяется: "По адресу улица Строителей, 6 (называют реальный адрес недвижимости) квартира уже сдана?" Стоит вам ответить "сдана" или "сдаётся" — вы попались. Звонок записывается, цель вашего собеседника — получить конкретный ответ: квартира сдаётся или уже не сдаётся. Это налоговики занялись фишингом».

Звонят инспекторы с личных номеров, то есть, скорее всего, это их личная инициатива, а не указание сверху.

Всем, кто по телефону проболтается, что квартира сдана, придет приглашение в налоговую. Могут записью телефонного разговора «уговорить» отчитаться и заплатить налоги, ведь устно вы подтвердили, что квартиру сдаете, а это бизнес без регистрации.