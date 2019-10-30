Дробление налицо, но компания смогла увернуться

Компанию «Смена» обвинили в дроблении бизнеса: часть выручки выводили на связанного упрощенца. Один учредитель, адрес, вид деятельности, товарный знак, сайт и телефоны. Совпадали поставщики, часть сотрудников пересекалась.

Но компанию спасло (не сразу, конечно – пришлось пройти два круга судебных разбирательств) наличие дельного плана мероприятий переходного периода. Ведь связанными две компании были не всегда.

Став учредителем упрощенца, собственник решил прекратить производственную деятельность последнего и развивать это направление на базе налогоплательщика. В плане были отражены принципы работы в переходный период, которые строятся на самостоятельности и независимости каждого предприятия.

Показания сотрудников и контрагентов бились с планом: у каждой компании было свое руководство, штат работников, клиентская база, свои поставщики, рабочие места для сотрудников, складские площадки и материально-технические ресурсы. Использование оборудования и товарного знака, а также совместительство работников оформляли должным образом.

К слову, основная часть плана была выполнена – упрощенец прекратил производственную деятельность и занимается сдачей имущества в аренду.

Подробности дела читайте в постановлении Арбитражного суда кассационной инстанции №Ф06-38902/2018. Суть изложил pronalog.