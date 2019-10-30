Силовики думают, как защитить бизнес от силовиков

Дмитрий Медведев поручил силовикам разработать предложения, как повысить доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системе.

Во вторник Дмитрий Медведев подписал ряд поручений по ускорению экономического роста. Одно их них предусматривает, что до 16 декабря все заинтересованные ведомства должны представить свои предложения по поводу того, как повысить доверие предпринимателей к силовикам и судебным органам. Адресаты поручения не только силовики, но и другие ведомства — Минэкономразвития, Верховный суд, Борис Титов, МВД, ФСБ, Росгвардия, СК и Генпрокуратура.

Предоставить свои предложения они должны до 16 декабря.

Генпрокуратура уже с опережением графика начала выполнять поручение. Она предложила зафиксировать в УПК механизм «безарестного» возвращения покинувших Россию фигурантов экономических дел в обмен на их участие в следствии.

С письмом зам. генерального прокурора России Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову ознакомился РБК. Предлагаемые Генпрокуратурой поправки в УПК должны гарантировать бизнесменам мягкую меру пресечения на время расследования — не связанную с лишением свободы. Прописывать условия возвращения фигурантов уголовных дел об экономических преступлениях будут в специальном соглашении, сторонами которого станут прокурор, следователь и защита обвиняемого.

По словам представителя бизнес-омбудсмена, возможность получить гарантии свободной явки в страну позволит «сотням наших сограждан» вернуться в страну и «совместно со следствием устанавливать истину». При этом речь не идет об освобождении от уголовной ответственности. Если следователь посчитает, что человек опасен для общества и должен быть арестован по прилету в Россию, у него будет законное право отказаться от заключения такого соглашения.