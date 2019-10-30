Рекламный ролик банка «Точка» снял ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭмир Кустурица

Банки начинают, наконец, снимать чудные ролики для своих кампаний. Сегодня вышел клип банка «Точка», который режиссировал Эмир Кустурица. А The Hatters исполнили песню «Всё сразу».

Музыканты группы сами снялись в клипе, а еще там сыграли блогеры Евгений Кулик, Илья Варламов и Снежана Самохина.

Нам клип понравился: зажигательный, стильный, виден почерк Кустурицы. Балаган в цыганско-болгарском антураже, с курицами, баянами, косплеем на Валентину Петренко, дракой и внятным социальным подтекстом. Задумка и реализация – в точку!

В песне из клипа есть такие слова: предприниматель, ты давай, предпринимай, этот мир может лучше стать, давай объединимся и начнем его менять.

«Клерк» – за!

Смотрите не как рекламу, а как короткое кино: