Рекламный ролик банка «Точка» снял ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭмир Кустурица

Банки начинают, наконец, снимать чудные ролики для своих кампаний. Сегодня вышел клип банка «Точка», который режиссировал Эмир Кустурица. А The Hatters исполнили песню «Всё сразу».
Музыканты группы сами снялись в клипе, а еще там сыграли блогеры Евгений Кулик, Илья Варламов и Снежана Самохина.
Нам клип понравился: зажигательный, стильный, виден почерк Кустурицы. Балаган в цыганско-болгарском антураже, с курицами, баянами, косплеем на Валентину Петренко, дракой и внятным социальным подтекстом. Задумка и реализация – в точку!
В песне из клипа есть такие слова:
предприниматель, ты давай, предпринимай,
этот мир может лучше стать,
давай объединимся и начнем его менять.
«Клерк» – за!
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