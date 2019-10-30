Клерк.Ру

Рекламный ролик банка «Точка» снял ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭмир Кустурица

Банки начинают, наконец, снимать чудные ролики для своих кампаний. Сегодня вышел клип банка «Точка», который режиссировал Эмир Кустурица. А The Hatters исполнили песню «Всё сразу».

Музыканты группы сами снялись в клипе, а еще там сыграли блогеры Евгений Кулик, Илья Варламов и Снежана Самохина.

Нам клип понравился: зажигательный, стильный, виден почерк Кустурицы. Балаган в цыганско-болгарском антураже, с курицами, баянами, косплеем на Валентину Петренко, дракой и внятным социальным подтекстом. Задумка и реализация – в точку! 

В песне из клипа есть такие слова:

предприниматель, ты давай, предпринимай,

этот мир может лучше стать,

давай объединимся и начнем его менять.

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