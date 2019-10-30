Где еще введут НПД. Найдите свой регион в списке

Только что на федеральном портале Минфин опубликовал проект с поправками в закон о самозантых.

Согласно документу с 2020 года налог на профессиональный доход вводится в следующих регионах:

· Санкт-Петербурге; · Воронежской области; · Волгоградской области; · Ленинградской области; · Нижегородской области; · Новосибирской области; · Омской области; · Ростовской области; · Самарской области; · Сахалинской области; · Свердловской области; · Тюменской области; · Челябинской области; · Красноярском крае; · Пермском крае; · Ненецком АО; · Ханты-Мансийском АО – Югра; · Ямало-Ненецком АО; · Республике Башкортостан.