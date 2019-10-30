Где еще введут НПД. Найдите свой регион в списке

Только что на федеральном портале Минфин опубликовал проект с поправками в закон о самозантых.
Согласно документу с 2020 года налог на профессиональный доход вводится в следующих регионах:
· Санкт-Петербурге;
· Воронежской области;
· Волгоградской области;
· Ленинградской области;
· Нижегородской области;
· Новосибирской области;
· Омской области;
· Ростовской области;
· Самарской области;
· Сахалинской области;
· Свердловской области;
· Тюменской области;
· Челябинской области;
· Красноярском крае;
· Пермском крае;
· Ненецком АО;
· Ханты-Мансийском АО – Югра;
· Ямало-Ненецком АО;
· Республике Башкортостан.
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