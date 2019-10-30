Клерк.Ру

Где еще введут НПД. Найдите свой регион в списке

Только что на федеральном портале Минфин опубликовал проект с поправками в закон о самозантых.

Согласно документу с 2020 года налог на профессиональный доход вводится в следующих регионах:

·      Санкт-Петербурге;

·      Воронежской области;

·      Волгоградской области;

·      Ленинградской области;

·      Нижегородской области;

·      Новосибирской области;

·      Омской области;

·      Ростовской области;

·      Самарской области;

·      Сахалинской области;

·      Свердловской области;

·      Тюменской области;

·      Челябинской области;

·      Красноярском крае;

·      Пермском крае;

·      Ненецком АО;

·      Ханты-Мансийском АО – Югра;

·      Ямало-Ненецком АО;

·      Республике Башкортостан.

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