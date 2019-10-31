Четырехдневная рабочая неделя оказалась никому не нужна

Инициатива перехода на четырехдневную рабочую неделю пока не нашла поддержки ни на одном предприятии страны.

Об этом сообщил журналистам заместитель министра экономического развития Петр Засельский на VI Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике Worldskills (Hi-Tech) в Екатеринбурге.

«Еще не было предприятий, которые бы поддержали эту инициативу», — цитирует Засельского ТАСС.

Замминистра добавил, что озвученная идея апробирования четырехдневной недели на предприятиях — участниках нацпроекта по повышению производительности труда — также не нашла поддержки. «Спроса нет, у нас в основном промышленные предприятия, а эта инициатива может заинтересовать представителей творческих профессий», — пояснил Засельский.

В июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда в Женеве, не исключил, что в будущем мир перейдет к четырехдневной рабочей неделе. В августе Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд предложение сократить рабочую неделю до четырех дней при сохранении зарплат.