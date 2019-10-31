Полная биометрия. Банки еще и скрин ладони будут просить

В единой биометрической системе (ЕБС) появится новый слепок — рисунок вен ладони.

Это может произойти в 2020 году, рассказал «Известиям» директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров. Он подчеркнул, что такой способ идентификации наиболее точный и безопасный. Рисунок вен уникален у каждого человека, кроме того, в отличие от отпечатка пальца ладошку нельзя скопировать, например, силиконом

В крупнейших банках считают технологию перспективной и уже используют, например, для доступа к сейфам. Пока слепок вен ладони, скорее всего, не будет обязательным для сбора в систему, но сможет использоваться банками, если у человека травмировано лицо или есть проблемы с голосом.

В Банке России не ответили на вопрос «Известий» о том, сделают ли новую модальность обязательной для сбора в ЕБС. Скорее всего регулятор не будет заставлять банки собирать рисунок вен ладони в ближайшее время.