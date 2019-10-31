«Клерк» разгоняет злых духов

31 октября наши заморские партнеры справляют Хэллоуин. Мы в редакции по-разному относимся к этому празднику: кто активно отмечает, потому что борется со злыми духами наяву и не боится даже ФНС.
Кто больше тяготет к тыквенной каше и чурается атрибутики «карнавала зла».
Но это отличный повод поговорить про ужасы-ужасы нашей работы. Это раз. А два, уже хочется переключить поток желчи в адрес автора нашего курса Ларисы в комментарии к новости, которая специально создана для слива злой энергии.
Друзья и недруги – вперед, выкладывайте истории про самые страшные эпизоды своей карьеры в комментариях. Да все, что вас бесит, лейте сюда. Мы так поняли, вам надо, для очистки души.
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