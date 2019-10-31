Памятка о регистрации самозанятых

На сайте Госдумы разместили памятку для желающих стать самозанятыми (плательщиками налога на профессиональный доход).
Самозанятые – это те граждане, у которых нет работодателя и у которых нет наемных работников, то есть получающие доход от своей личной трудовой деятельности. При этом, в соответствии с законом, для того чтобы воспользоваться льготным режимом, годовой доход у такого человека не должен превышать 2,4 млн рублей в год.Для того чтобы зарегистрироваться самозанятым, достаточно сделать несколько очень простых шагов:
- Скачать на свое мобильное устройство специальное приложение «Мой налог» . Оно доступно абсолютно бесплатно в AppStore и Google Play. Также на сайте Федеральной налоговой службы РФ есть его веб-версия.
- Зарегистрироваться в приложении. Это можно сделать в любое время, без необходимости визита в налоговую. Никаких бумаг заполнять не нужно, для регистрации в приложении нужно лишь сканировать свой паспорт камерой смартфона и загрузить свою фотографию, которую также можно сделать просто на камеру смартфона. Также зарегистрироваться можно через личный кабинет налогоплательщика — в этом случае паспорт не понадобится, нужен ИНН и пароль, который вы используете для доступа в личный кабинет физлица на сайте nalog.ru.
- Приложение само будет подсчитывать сумму налога, которую самозанятый гражданин должен будет уплатить. От налогоплательщика требуется только формирование чека по каждому поступлению от того вида деятельности, который облагается налогом на профессиональный доход. Применение налогового вычета, учет налоговых ставок в зависимости от плательщика, контроль над ограничением по сумме дохода и другие особенности расчета полностью автоматизированы.
- Выясните электронную почту или телефон покупателя вашей услуги. Укажите в приложении, какую сумму и за что вы получили. Наименование товара или услуги может быть любым, но при этом оно должно соответствовать реально оказанной услуге или проданному товару.
- Выберите плательщика — физическое или юридическое лицо. Это повлияет на ставку налога — при расчетах с физлицами она составляет 4%, при расчетах с ИП и организациями — 6%. Если продажа осуществляется юрлицу или ИП, нужен их ИНН. На сумму, указанную в чеке, и будет автоматически начислен налог. Чек, в свою очередь, вы можете также отравлять своим клиентам.
С 2020 года стать самозанятым можно будет еще в 19 регионах
Центр обучения «Клерка»
Приобретай опыт для серьезных дел
Научитесь составлять управленческую отчетность в нашем новом онлайн-курсе. Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Дадим алгоритм настройки отчетов и покажем, как встроить их в ваш повседневный учет.
Обучение дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь на курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП». Пока за 3500 вместо 6000 руб.