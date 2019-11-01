Авто стоит на учете в ГИБДД, но налог можно не платить: новые разъяснения ФНС

Налоговый кодекс в качестве объекта налогообложения транспортным налогом признает объекты, соответствующие двум критериям:

· объект является транспортным средством, то есть соответствует определенным физическим показателям;

· объект зарегистрирован в установленном порядке согласно законодательству РФ.

Согласно пункту 1 статьи 235 ГК, основанием прекращения права собственности на вещь является, в том числе, гибель или уничтожение этой вещи, влекущие полную и безвозвратную утрату такого имущества. Право на вещь не может существовать в отсутствие самой вещи.

В связи с этим документированные и не опровергнутые налоговым органом сведения, подтверждающие, что налогооблагаемое транспортное средство полностью уничтожено, свидетельствуют об отсутствии объекта налогообложения по налогу в силу статей 38 и 358 НК, независимо от даты прекращения регистрации такого транспортного средства в уполномоченных регистрирующих органах.

Об этом сообщает ФНС в письме № БС-4-21/21862@ от 25.10.2019.

В документе также затронут вопрос исчисления налога при реализации арестованного транспортного средства в рамках исполнительного производства до снятия его с регистрационного учета предыдущим владельцем.

В силу подпункта 1 пункта 2 статьи 235 ГК обращение взыскания на имущество по обязательствам его собственника является основанием прекращения права собственности на это имущество.

Законодательство РФ не возлагает на предыдущего собственника транспортного средства обязанности по несению бремени его содержания в случае, если его арестованное имущество было принудительно реализовано на торгах на основании договора купли-продажи третьему лицу в рамках исполнительного производства.

Таким образом, именно новый собственник обязан нести расходы, обусловленные содержанием имущества - объекта права собственности и налогообложения по налогу, включая бремя несения обязательств по уплате налога.

В целях предотвращения необоснованного возникновения судебных споров ФНС призывает налоговые органы решать вопрос о прекращении исчисления налога (с использованием штатных режимов автоматизированной информационной системы, применяемой налоговыми органами) на основании заявления налогоплательщика об уничтожении объекта налогообложения по налогу или обращения взыскания на объект налогообложения по налогу в рамках исполнительного производства при условии документированного подтверждения соответствующих сведений.

С заявлением могут представляться документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения об уничтожении объекта налогообложения по налогу (с определенной календарной даты) или обращения взыскания на объект налогообложения по налогу в рамках исполнительного производства (с определенной календарной даты).

В случае отсутствия документов-оснований, налоговый орган по информации, указанной в заявлении, запрашивает соответствующие сведения у органов и иных лиц, у которых они имеются, и в дальнейшем информирует налогоплательщика о результатах рассмотрения заявления.

Сообщается, что эти разъяснения обязательны для налоговиков вплоть до внесения соответствующих изменений в главу 28 НК.

Об этом же сообщает Минфина в письме от 23.10.2019 № 03-05-04-04/81565.