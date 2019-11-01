За какие налоговые долги 10 лет не грозит уголовка

На федеральном портале опубликован проект Федерального закона о внесении изменений в статьи 198 и 199 УК РФ.

Согласно документу уголовная ответственность за деяния, предусмотренные статьями 198 и 199 УК, не будет применяться к налогоплательщикам налога на доходы операторов сети связи общего пользования и к плательщикам утилизационного сбора и туристского сбора.

Кроме того, при определении крупного размера и особо крупного размера не будут учитываться суммы неуплаченного налога на доходы операторов сети связи общего пользования, утилизационного сбора, туристского сбора, установленных НК.

Это правило будет действовать 10 лет.

Сообщается, что закон вступит в силу с 1 января 2021 года, но не ранее даты вступления в силу федерального закона, вносящего соответствующие изменения в НК.

Напомним, налог на доходы операторов сети связи, утилизационный сбор и туристский сбор планируют включить в НК.