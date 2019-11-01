Налоговики получили право запрашивать у фирм и ИП абсолютно любые документы

С 1 апреля 2020 вступает в силу норма НК, дающая налоговикам дополнительные права в отношении налогоплательщиков, задолжавших более 1 млн. рублей.

Если организация или ИП не погасит налоговый долг в течение 10 дней со дня вынесения решения ИФНС, то налоговики имеют право запросить необходимые им документы как у самого налогоплательщика, так и у третьих лиц.

Список этих на днях разработал Минфин.

Проект размещен на федеральном портале. https://regulation.gov.ru/projects#npa=95419

Перечень документов следующий:

— документы, устанавливающие право собственности на недвижимость, землю, транспортные средства и т.д.;

— документы (договоры) на куплю-продажу ОС, сырья, материалов, договоры аренды и лизинга;

— документы, подтверждающие наличие исключительного права на товарный знак, ноу-хау и т.д.;

— регистры бухгалтерского учета, оборотно-сальдовые ведомости в разрезе счетов бухгалтерского учета (аналитика счета);

— акты инвентаризации имущества; инвентарные карточки и описи объектов ОС, товарно-материальных ценностей, нематериальных активов; карточки учета НМА и материалов, расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (акты сверки взаиморасчетов);

— документы, подтверждающие факт выполнения работ, оказания услуг, переход права (акты), справки о стоимости выполненных работ, товарно-транспортные накладные, путевые листы, счета на оплату и т.д.);

— лицензии на деятельность, подлежащую лицензированию;

— акты передачи выданных и полученных векселей, облигаций, паёв, акций, долговых ценных бумаг;

— приказы о списании дебиторской задолженности, невозможной ко взысканию;

— информация о наличии судебных споров, обязательства по которым не исполнены;

— информация об объектах ОС, используемых в предпринимательской деятельности, с указанием остаточной стоимости объектов на дату представления документов (информации);

— информация об объектах материально-производственных запасов, материальных и быстроизнашивающихся предметов, товаров, готовой продукции, ценных бумаг, имеющихся в собственности ИП и используемых им в предпринимательской деятельности на дату представления документов (информации);

— информация о дебиторах и кредиторах ИП с указанием остатка непогашенного обязательства;

— деловая переписка (письма, сообщения, уведомления о наличии/погашении задолженности, претензии), либо иные документы, имеющие отношение к обязательствам налогоплательщика;

— иные документы.

Обратите внимание на последний пункт списка, который в принципе делает бессмысленным весь этот перечень, так как в сухом остатке ИФНС может запросить любые документы, так как под критерий «иные».