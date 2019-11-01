Когда уточненку надо, но не надо сдавать

Предположим, в каком-то квартале вы заштопали НДС фирмами-поганками за небольшой процент. Перекрестились левой пяткой, прошел один, второй квартал. Все тихо, и вы уже рады, что «пронесло».

Однако вспоминаете, что в тот квартал надо сдать уточненку по НДС, и делаете это. Как показывает практика – делать так категорически не нужно. Многие из поганок, которыми вы закрывались, уже могут быть обнулены или ликвидированы ИФНС, либо их директоры от фирм отказались, но запросы вам никогда не придут, ибо прошло время и инспекторам надо заниматься новыми разрывами.

Сдав уточненку, вы нарушаете сформировавшуюся гармонию в весьма шаткой конструкции, ведь теперь на все разрывы инспекторы посмотрят по-новой. Не ворошите эту засохшую кучу из счетов –фактур, деклараций и фирм-поганок ни в коем случае, напоминает АнтиФинРазведка.