Выгодное изменение для автомобилистов с 1 ноября

Водители, попавшие в ДТП без пострадавших, с 1 ноября смогут оформить европротокол, не заполняя бумажный бланк, а онлайн.

Все манипуляции можно будет осуществить через специальное приложение в смартфоне, сообщил ТАСС исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Пока эта услуга доступна для четырех регионов — Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. «Эти регионы наиболее обеспечены мобильной связью, с хорошей зоной покрытия, люди активнее пользуются мобильными устройствами, плюс к этому страховых компаний здесь больше. Кроме того, с 1 ноября у водителей появится дополнительная возможность не заполнять бумажное извещение европротокола, то есть при аварии без пострадавших человек, который скачал мобильное приложение, сможет на смартфоне оформить ДТП», — пояснил Уфимцев.

Приложением «Помощник ОСАГО» могут также воспользоваться и жители Татарстана.

Правительственная комиссия по цифровому развитию, возглавляемая вице-премьером РФ Максимом Акимовым, одобрила концепцию оформления европротокола онлайн. Проект сервиса, разработанный ЦБ РФ при поддержке Минкомсвязи, позволит гражданам через портал госуслуг или мобильные приложения без участия сотрудников ГИБДД оформлять извещения о ДТП в электронном виде, а также получать результаты рассмотрения дистанционно. При этом размер возможной выплаты будет ограничен 400 тыс. рублей — максимальным лимитом выплаты за причинение вреда имуществу по ОСАГО.

Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и страховой полис будут поступать из личного кабинета водителя, и ему нужно будет лишь проверить корректность этих данных и загрузить фото с места происшествия.

Таким образом, считают в правительстве, запуск это суперсервиса сократит время на оформление ДТП до 15 минут и, как следствие, количество связанных с авариями пробок на дорогах.

Кроме того, в личном кабинете на портале госуслуг граждане получат возможность хранить, использовать документы на автомобиль, страховые полисы, данные о ДТП, а также в «один клик» направлять Российскому союзу автостраховщиков и страховой компании документы для рассмотрения, получения необходимых статусов регистрации и решения других вопросов.

По словам президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, в настоящее время более 50% аварий оформляются без вызова сотрудников ГИБДД. С 1 сентября оформить аварию можно без участия сотрудников ГИБДД не только в бумажном, но и в электронном виде с использованием данных портала Госуслуг.