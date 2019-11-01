Так, сегодня короткий день? Или нет?

Сегодня пятница, а впереди три выходных дня. Потому что в понедельник у нас праздник – День народного единства.

В предпраздничные дни обычно короткий рабочий день, будет ли он таким в эту пятницу? Увы, нет.

Согласно статье 95 Трудового кодекса, сокращенный рабочий день непосредственно предшествует праздничному. А праздник только в понедельник, значит предшествовать ему будет воскресенье.

Все праздничные и сокращенные дни можно найти в нашем производственном календаре.