Клерк.Ру

Так, сегодня короткий день? Или нет?

Сегодня пятница, а впереди три выходных дня. Потому что в понедельник у нас праздник – День народного единства.

В предпраздничные дни обычно короткий рабочий день, будет ли он таким в эту пятницу? Увы, нет.

Согласно статье 95 Трудового кодекса, сокращенный рабочий день непосредственно предшествует праздничному. А праздник только в понедельник, значит предшествовать ему будет воскресенье.

Все праздничные и сокращенные дни можно найти в нашем производственном календаре.

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