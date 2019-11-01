Клиенты Локо-банка жалуются на звонки мошенников

Клиенты Локо-банка столкнулись с массовым обзвоном от мошенников, сообщает канал «Небрехня».
Жулики действуют по прежней схеме – предупреждают несанкционированный перевод с карты клиента и просят пройти идентификацию личности по телефону.
«Определился телефон 495-739-55-55 (Яндекс указывает что номер числится за Локо-банком), звонили сегодня в 14-46, сотрудник Куницын, имя не запомнил, назвал меня по имени-отчеству, сообщил, что был несанкционированной перевод на 40 тыс. руб. на Кузнецова. В разговоре путал адрес, где находится Локо-банк: Ленинградский проспект с Ленинским. Сказал, что надо за 40 минут подойти в отделение, чтобы отменить перевод или пройти идентификацию личности по телефону и сообщить код, который пришел на телефон. Фоном разговора было, как будто он находится в колл-центре», – делится клиент.
Мошенники могут позвонить клиентам любого банка. Будьте начеку и не сообщайте разовые пароли, которые присылает банк, никому, даже сотрудникам.
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