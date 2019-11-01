Дыхните, пожалуйста. Как работает фэйсконтроль в банке

Мы подозревали, что банки выдают кредиты, опираясь на вид лица и одежды. Но не думали, что настолько.

Есть информация, что кредитным менеджерам советуют обращать внимание даже на свежесть дыхания потенциальных заемщиков.

В сети оказалась якобы реальная инструкция по скоррингу двух крупнейших банков. Так вот там указано, чтобы сотрудники банка, оформляющие заявки, ставили в ней признак «предлагаю одобрить кредит» хорошо одетым клиентам с легким запахом перегара. Считается, что они больше расположены к спонтанным покупкам.

А вот печальная весточка для таксистов, работников магазинов и дальнобойщиков. Им присваивают низкий уровень доверия.

Людям пенсионного возраста, напротив, легче и быстрее оформят кредит на сумму до 100 тыс. рублей, потому что народ из поколения дисциплинированных, ну и имуществом уже обжился.