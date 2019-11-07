В каких случаях можно уволить беременную сотрудницу

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности ИП. Это следует из ст. 261 ТК.

Между тем сотрудница может уволиться по собственному желанию на основании пункту 3 статьи 77 ТК.

Реализуя право на прекращение трудового договора, работник выражает волеизъявление добровольно в письменной форме (в заявлении об увольнении).

Об этом сообщает Минтруд в письме № 14-2/ООГ-7293 от 07.10.2019.