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В каких случаях можно уволить беременную сотрудницу

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности ИП. Это следует из ст. 261 ТК.

Между тем сотрудница может уволиться по собственному желанию на основании пункту 3 статьи 77 ТК.

Реализуя право на прекращение трудового договора, работник выражает волеизъявление добровольно в письменной форме (в заявлении об увольнении).

Об этом сообщает Минтруд в письме № 14-2/ООГ-7293 от 07.10.2019.

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