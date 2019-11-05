Родители должны платить налог на имущество, начисленный их детям

Несовершеннолетние граждане, обладающие правом собственности на имущество, признаются налогоплательщиками по налогу на имущество физлиц.
Об этом напомнил Минфин в письме от 09.10.2019 г. № 03-05-06-01/77487.
На основании норм ГК за несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), сделки могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей — родителей, усыновителей или попечителя, за исключением тех сделок, которые они вправе совершать самостоятельно.
Таким образом, родители (усыновители, опекуны, попечители) как законные представители несовершеннолетних детей, имеющих в собственности имущество, подлежащее налогообложению, осуществляют правомочия по управлению данным имуществом, в том числе и исполняют обязанности по уплате налогов в отношении этого имущества.
Научитесь составлять управленческую отчетность в нашем новом онлайн-курсе. Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Дадим алгоритм настройки отчетов и покажем, как встроить их в ваш повседневный учет.
Обучение дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь на курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП». Пока за 3500 вместо 6000 руб.