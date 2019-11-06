Клерк.Ру

Как не стать жертвой мошенников: 7 советов от ПФР

Мошенники активизировались как в интернете, обещая фиктивные выплаты по СНИЛСу и требуя с граждан персональные данные, так и участились случаи телефонного обзвона якобы от сотрудников ПФР, проводящих мифическую «инвентаризацию пенсионеров» и уточняющих номера банковских карт для осуществления пенсионных выплат.

ПФР подготовил несколько советов для граждан:

1. Никому и никогда не передавайте свои персональные данные (за исключением ситуаций, если это требуется для оказания услуг официальными представителями учреждения). При этом напомним, что услуги различных государственных и финансовых учреждений, кредитных организаций и т.д. предоставляются либо в специализированных офисах, либо в офисах МФЦ, либо в электронном виде через Личные кабинеты, вход в которые обеспечивают индивидуальные логин и пароль.

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2. Не пользуйтесь советами по решению финансовых вопросов малознакомых третьих лиц. Всегда есть необходимая информация на официальных сайтах или по «горячему» телефону.

3. Следите за состоянием своих лицевых счетов (как в кредитных организациях, так и за лицевым счетом в ПФР, чтобы контролировать свои пенсионные накопления и страховщика, который ими управляет). Обеспечьте себе оповещение (например, SMS-оповещение) о проведенных финансовых операциях с вашим счетом.

4. Не подписывайте документы, не прочитав содержания, в том числе в учреждениях, предлагающих «быстрые» кредиты, кадровых агентствах и т.д.

5. Не заходите на незнакомые сайты по ссылкам, отправленным вам на электронную почту или в виде сообщения на телефон — всегда можно найти в интернете официальные страницы необходимых организаций (учреждений, магазинов, предпринимателей и т.д.) либо необходимую информацию об определенном товаре, услуге или мероприятии.

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6. Помните, сотрудники госучреждений, в том числе ПФР по домам не ходят для уточнения и сбора персональных данных. Прием может быть осуществлен на дому в исключительных случаях по предварительной договоренности. Речь идет о маломобильных гражданах.

7. Если возникла проблема (или даже сомнения), сразу обращайтесь в официальное представительство учреждения (организации) для своевременного решения вопроса.

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