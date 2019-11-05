Недостатки налогового режима для самозанятых

Налоговый режим для самозанятых контрпродуктивен! Такое заявление сделал депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.

Напомним, Минфин называет успешными промежуточные итоги эксперимента по введению НПД и приводит цифру 240 тысяч зарегистрировавшихся в данном статусе в качестве подтверждения популярности и востребованности эксперимента.

Однако, по мнению Ярослава Нилова, нынешняя конструкция налогового режима для самозанятых контрпродуктивна.

«По факту самозанятых в России сегодня порядка 20 млн человек, и повышение пенсионного возраста является для них явно демотивирующим фактором в плане перспектив легализации, — отметил он. — Сама концепция закона о самозанятых предполагает разделение взимаемого налога: часть направляется в бюджет субъекта федерации, а часть — в ФОМС. Если же гражданин имеет статус безработного, взносы в фонд ОМС за него направляет субъект. И этому гражданину в данном случае совершенно не принципиально, легализован он или нет. Медицинские услуги ему все равно будут оказываться, поскольку бюджет фонда ОМС в любом случае получает взносы. А вот пенсионный фонд со стороны безработного никаких взносов не получает. И при самостоятельной занятости такие взносы возможны только в случае добровольного формирования пенсионных накоплений. Это, на мой взгляд, также нелогично и уничтожает любую мотивацию — легализация самозанятых граждан должна проходить через информационную составляющую, через понятные и убедительные разъяснения о возможности формирования будущих пенсионных накоплений».

Парламентарий призывает не спешить с восторженными оценками первых результатов эксперимента с самозанятыми: «Во-первых, сейчас мало кто обращает внимание на то, что отсутствие необходимости перечислять за самозанятого гражданина взносы во внебюджетные фонды оборачивается деградацией рынка труда. Работодатели охотно переводят штатных сотрудников в категорию самозанятых, они продолжают трудиться в своих организациях, однако уже без формирования собственных пенсионных прав. Таким образом, работодателю это выгодно — прямая экономия на отчислениях в фонды, он может даже немного повысить зарплату работнику, мотивируя перейти в категорию самозанятых. И в краткосрочной перспективе работнику в финансовом плане это, возможно, также выгодно, однако впоследствии, при достижении пенсионного возраста, в нынешней конструкции он может рассчитывать только на социальную пенсию».