Зарплата на карту. А кто гасит комиссию: работник или компания

Перечисление заработной платы на банковский счет осуществляется по заявлению работника.

Однако за перевод денег на карты физлиц банки взимают комиссию. Можно ли ее удерживать с работников?

Нет, ответил Роструд в письме № ПГ/25775-6-1 от 10.10.2019.

Согласно статье 22 ТК работодатель обязан выплачивать работникам зарплату в полном объеме.

Удержания с работника могут производиться только в случаях, которые прямо предусмотрены ТК РФ.

Удержание из заработной платы работника комиссии, взимаемой банком за осуществление им функций по перечислению заработной платы, законодательством не предусмотрено.

Таким образом, возлагать на работника расходы, связанные с выплатой ему заработной платы, неправомерно.

Роструд также напомнил, что нарушение порядка выплаты зарплаты влечет административную ответственность.