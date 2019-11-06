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При реорганизации фирмы меняется регномер ПФР

При представлении отчетов в ПФР необходимо в формах заполнять обязательный реквизит — регистрационный номер.

ПФР обращает внимание, что в связи с изменением местонахождения компании (места жительства ИП), реорганизации регистрационный номер ПФР изменяется.

Указание неактуального регистрационного номера в ПФР может повлечь отказ в приеме сведений.

Узнать актуальный регистрационный номер в ПФР можно в территориальном органе ПФР по месту регистрации или на сайте ФНС, воспользовавшись электронным сервисом «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

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