При реорганизации фирмы меняется регномер ПФР

При представлении отчетов в ПФР необходимо в формах заполнять обязательный реквизит — регистрационный номер.
ПФР обращает внимание, что в связи с изменением местонахождения компании (места жительства ИП), реорганизации регистрационный номер ПФР изменяется.
Указание неактуального регистрационного номера в ПФР может повлечь отказ в приеме сведений.
Узнать актуальный регистрационный номер в ПФР можно в территориальном органе ПФР по месту регистрации или на сайте ФНС, воспользовавшись электронным сервисом «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».
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