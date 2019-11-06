Предложили перечислять НДФЛ по месту прописки работников. Что думает об этом Минфин

В Минфин поступило предложение по перечислению НДФЛ по месту жительства налогоплательщиков.

Минфин в письме № 03-04-05/81174 от 22.10.2019 ответил, что все предложения и проблемные вопросы в части налогообложения доходов физлиц, описанные в обращении граждан, внимательно рассматриваются и учитываются в рамках подготовки и согласования проектов федеральных законов о совершенствовании законодательства РФ о налогах и сборах.

Но нет.

В случае уплаты НДФЛ налоговыми агентами по месту жительства физлиц такое перечисление должно осуществляться отдельными платежными документами на соответствующий счет территориального органа Федерального казначейства по субъекту РФ, что может привести к увеличению объема невыясненных поступлений.

Кроме того, налоговым агентам будет необходимо отслеживать и контролировать смену места жительства физлиц для перечисления НДФЛ в бюджеты субъектов РФ и муниципальных образований. Соответственно, указанный порядок негативно отразится на работе налоговых агентов.

В случае перечисления налоговым агентом НДФЛ по неправильным реквизитам, например в ситуации, когда работник сменил место регистрации (жительства), не уведомив при этом налогового агента, налог будет уплачен не по назначению, следовательно, возникнет недоимка, что повлечет начисление пеней налоговому агенту.

В результате понизится трудовая мобильность населения, поскольку работодатели - налоговые агенты не будут заинтересованы в привлечении на работу лиц, проживающих в других регионах.