На что ориентироваться, выбирая срок действия ключа фискального накопителя ККТ

Фискальный накопитель, срок действия ключа фискального признака которого составляет не менее 36 месяцев, используется пользователями при оказании услуг, а также пользователями, применяющими УСН, ЕНВД, ПСН.
При этом организации и ИП, осуществляющие торговлю подакцизными товарами, а также при сезонном (временном) характере работы или одновременном применении спецрежимов и ОСНО или применении ККТ, не осуществляющей передачи фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных вправе использовать фискальный накопитель, срок действия ключа фискального признака которого составляет менее 36 месяцев и не менее 13 месяцев.
Сроки действия ключа фискального признака, установленные изготовителем фискального накопителя для различных категорий пользователей, указываются в паспорте на фискальный накопитель.
Об этом сообщается в письме ФНС № ЕД-3-20/9349@ от 28.10.2019.
В документе также отмечается, что применяемая система налогообложения обязательно должна быть отражена в кассовом чеке.
Отражение в кассовом чеке системы налогообложения, отличной от применяемой, является нарушением законодательства РФ о применении ККТ и предусматривает административную ответственность.
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