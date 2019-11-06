На что ориентироваться, выбирая срок действия ключа фискального накопителя ККТ

Фискальный накопитель, срок действия ключа фискального признака которого составляет не менее 36 месяцев, используется пользователями при оказании услуг, а также пользователями, применяющими УСН, ЕНВД, ПСН.

При этом организации и ИП, осуществляющие торговлю подакцизными товарами, а также при сезонном (временном) характере работы или одновременном применении спецрежимов и ОСНО или применении ККТ, не осуществляющей передачи фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных вправе использовать фискальный накопитель, срок действия ключа фискального признака которого составляет менее 36 месяцев и не менее 13 месяцев.

Сроки действия ключа фискального признака, установленные изготовителем фискального накопителя для различных категорий пользователей, указываются в паспорте на фискальный накопитель.

Об этом сообщается в письме ФНС № ЕД-3-20/9349@ от 28.10.2019.

В документе также отмечается, что применяемая система налогообложения обязательно должна быть отражена в кассовом чеке.

Отражение в кассовом чеке системы налогообложения, отличной от применяемой, является нарушением законодательства РФ о применении ККТ и предусматривает административную ответственность.