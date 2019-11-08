Какой вклад в имущество ООО не облагается налогом на прибыль

При расчете налога на прибыль не учитываются доходы в виде имущества, имущественных прав или неимущественных прав в размере их денежной оценки, полученных в качестве вклада в имущество хозяйственного общества или товарищества.
Об этом напоминает Минфин в письме № 03-03-06/1/82152 от 25.10.2019.
Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам.
Таким образом, доходы в виде вышеуказанных имущества и прав, полученных от участника ООО в качестве вклада в имущество такого общества в соответствии со статьей 66.1 ГК и статьей 27 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ, не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
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