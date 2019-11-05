Как получить до 10 тыс. рублей даром

Главреду «Клерка» взорвали почту вопросами после публикации новости о безусловном базовом доходе. Люди хотят зарегистрироваться и тоже получать даром от 1 тыс. до 10 тыс. рублей ежемесячно.

Сдаем пароли и явки. Речь идет о программе благотворительного фонда ЯЛЛЭНД и предполагает безвозмездные начисления в виде баллов, которые можно тратить на товары и услуги Партнеров Фонда.

Каждый Участник получает по 200 баллов в месяц (эквивалент 1000 рублей). Фонд стремится улучшить уровень жизни каждого отдельно взятого гражданина, помогает обрести финансовую подушку и стать счастливее.

Вообще, в России программа впервые реализовали в Калининградской области. То есть на БДД могли рассчитывать только жители этого региона. Но 2 ноября в соцсетях фонд объявил, что программа теперь действует по всей стране. Так это или нет, вам придется проверить самостоятельно. Мы не нашли обновленной информации на сайте фонда. Но и отрицательных отзывов на организацию в Интернете тоже пока нет.