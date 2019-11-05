Новый запрет для ИП с 1 января 2020 года

С 1 января 2020 вступают в силу нормы Приказа Минтранса от 17.05.2018 № 199, которыми запрещено парковать во дворах многоквартирных домов автомобили, принадлежащие юрлицам и ИП.

Это правило распространяется на города федерального значения – Москву, Санкт-Петербург и Севастополь.

Полное наименование приказа №199 следующее: «Об утверждении Требований к парковкам (парковочным местам) для обеспечения стоянки транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров на основании договора перевозки или договора фрахтования и (или) грузов на основании договора перевозки (коммерческие перевозки), а также осуществляющим перемещение лиц, кроме водителя, находящихся в транспортном средстве (на нем), и (или) материальных объектов без заключения указанных договоров (перевозки для собственных нужд), в границах городских поселений, городских округов, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя по возвращении из рейса и окончании смены водителя».

С одной стороны население приветствует эту норму, так как коммерческому транспорту не место во дворах.

С другой стороны, граждане обеспокоены тем, что это касается не только юрлиц, но и ИП.

На сайте Chang.org создана петиция, автор которой требует сделать поправку к закону, так как считает, что часть закона, под который попадают индивидуальные предприниматели, работающие на единственной в семье машине, в корне не верна.