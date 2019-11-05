Быть бизнесменом опаснее, чем оппозиционером

Так сами оппозиционеры считают.

О сложностях размышляет соратник Алексея Навального Леонид Волков на своей странице в Facebook.

«… Все ведь познается в сравнении. Да, работать в штабе Навального или в ФБК — опасно. Но есть виды деятельности в России много опаснее.

Например, быть чиновником. Вероятность закончить свои дни в тюрьме — в разы выше, чем у сотрудника штаба Навального. Уголовное дело, обыск, арест — абсолютно реальная перспектива для абсолютно любого российского чиновника. Украл ты или не украл, хорошо ты работал или плохо — чуть ты не на ту сторону встал в каких-то разборках вокруг постоянно сокращающегося пирога, и привет. Речь идет про тысячи, если не десятки тысяч уголовных дел, со сроками часто по 10 и по 15 лет. Есть города в России, где несколько мэров подряд становились фигурантами уголовного дела: посадили одного, назначили другого, а потом того тоже посадили рядышком... Если посмотреть биографию «усредненного» российского чиновника — посадка случается не реже, чем выход на пенсию. А смерть на посту — не реже, чем посадка. Потому что жизнь в ожидании посадки тяжела, снимают стресс как могут, бухают в основном, и нечасто достигают пенсионного возраста.

Например, быть бизнесменом. Вероятность закончить свои дни в тюрьме — в разы выше, чем у сотрудника штаба Навального. Далее тоже по тексту, почти то же, как и у чиновника, только еще и не украсть ничего. Чуть больше вероятность спастись за границей, чуть меньше вероятность выкрутиться после возбуждения дела, но в целом где-то по шансам так на так.

Например, быть простым аполитичным человеком. Если ты сотрудник штаба Навального, и тебе подкинули наркотики, или тебя просто так избили менты, или тебе угрожают, или... — про это напишут журналисты, про это будет общественная кампания, про это скажут на многомиллионную аудиторию. Тебя будут защищать сильные адвокаты, и даже если ты поедешь в спецприемник или куда подальше — ты будешь там пусть маленьким, но местным селебрити, и вертухаи будут аккуратно ходить вокруг тебя, чтобы не было скандала, журналистов, проверок, ненужных проблем. Но если ты простой человек... Ты молча уедешь на свои 12 лет, потому что кому-то не хватало палки в квартальном отчете, к аналогичному периоду предыдущего года. И всё».

Эх, про бизнес по-русски вы и так хорошо знаете, про журналистику по-русски напоминаем.