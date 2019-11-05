«Билайн» массово закрывает свои салоны

Оператор сотовой связи «Билайн» за первые девять месяцев 2019 года закрыл более 150 своих салонов. Подобное решение в компании называют вполне рядовым, и не считает его свидетельством кризиса.

«Во втором и третьем кварталах текущего года „Вымпелком“ (бренд „Билайн“) закрыл около 150 салонов. Основная часть их них – примерно 120 салонов – были закрыты в третьем квартале, на конец которого у „Вымпелкома“ осталось чуть менее 3 тысяч монобрендовых салонов, а также около 1,7 тысячи салонов, работающих по франшизе», – цитирует «Коммерсант» представителя оператора.

По официальной версии, закрытие салонов помогает сокращать расходы на офисную недвижимость.

О скором масштабном закрытии своих салонов уже предупредил и оператор сотовой связи МТС. К концу этого года компания собирается закрыть в общей сложности 300 точек.