Коллектора, слившего базу Сбербанка, отправили домой

Волгоградский областной суд поместил под домашний арест сотрудника коллекторской компании «Национальная служба взысканий» (НСВ) Антона Бутурлакина, ранее отправленного в СИЗО по делу о хищении персональных данных клиентов Сбербанка.
Об утечке данных заемщиков Сбербанка стало известно 24 октября. В тот же день МВД отчиталось о поимке в Волгограде подозреваемого в хищении. На следующий день Антон Бутурлакин был арестован Центральным районным судом города сроком на два месяца. Адвокаты оспорили его заключение под стражу. Бутурлакин написал явку с повинной и раскаялся в содеянном.
По данным следствия, выручка коллектора от продажи похищенной базы данных в интернете составила 40 тыс. рублей. В рамках уголовного дела по части 3 статьи 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну) ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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