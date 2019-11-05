Клерк.Ру

Пятницу сделали выходной. Итоги 4-дневной рабочей недели

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк. ру

Офис Microsoft в качестве эксперимента на месяц перешел на четырехдневную рабочую неделю.

В результате это положительно сказалось не только на работниках, но и на результатах компании.

Эксперимент проводился в августе. 2300 работникам дали дополнительный выходной в пятницу — при этом им не сокращали зарплату и не вычитали дни из отпуска. По сравнению с августом 2018 года, продуктивность увеличилась почти на 40%. При этом компания сэкономила на потреблении энергии (оно снизилось на 23%) и на бумаге (сотрудники печатали на 58% документов меньше).

Самый обидный момент: эксперимент проводили не в России, а в Японии.

Наши компании так и не решились на четырехдневку. Хотя о перспективе заявлял Медведев.

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