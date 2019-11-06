Кому дадут новые льготы по налогу на прибыль

Минэкономразвития разметило проект с поправками в НК. Предусматривается предоставление льгот организациям, участвующим в совершенствовании материальной и учебно-лабораторной базы образовательных организаций и формировании фондов целевого капитала указанных организаций, а также участвующим в поддержке системы независимой оценки квалификации.

В частности законопроектом предусмотрено отнесение к расходам налогоплательщика на обучение расходов на формирование или пополнение фонда целевого капитала, расходов в размере стоимости передаваемого образовательным организациям оборудования, техники и иного движимого имущества, а также другие передаваемые средства обучения и воспитания необходимые для реализации соответствующих образовательных программ, и расходы в виде средств, выделяемых на развитие материальной и учебно-лабораторной базы образовательных организаций, а также расходы, необходимые на содержание оборудования и техники, в том числе расходные материалы.

При этом учтена необходимость в соответствии с НК экономической выгоды для налогоплательщика. Так, в случае с пожертвованием в фонд целевого капитала в соответствующем договоре пожертвования должны быть определены конкретное назначение и (или) цели использования дохода

‎от целевого капитала, что согласно статье 582 ГК не считается обычным дарением.

Кроме того, основным условием применения положений законопроекта является необходимость трудоустройства обучающихся, окончивших обучение в указанных образовательных организациях, и заключение трудового договора с налогоплательщиком на срок не менее одного года.

В пояснительной записке говорится, что законопроектом формируются налоговые стимулы для привлечения в сферу образования внебюджетных источников финансирования, которые будут направлены на развитие инфраструктуры образовательных организаций, обновление материальной и учебно-лабораторной базы, что повлечет за собой повышение качества предоставляемых образовательных услуг, а также позволит создать условия для подготовки востребованных экономикой высококвалифицированных кадров, повысить конкурентоспособность системы образования в целом.