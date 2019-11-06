Мы в лидерах антирейтинга пенсионных систем

Трехуровневая пенсионная система, которая действовала в России с 2002 года, а теперь демонтируется для замены на программу «гарантированного пенсионного плана», оказалась одной из самых неэффективных в мире.

Обязательные взносы, которые платят граждане РФ, превышают средний уровень по странам ОЭСР, при этом размер пенсий вдвое отстает от показателей других государств, а накопительная часть пенсии, которой управляют негосударственные пенсионные фонды, и вовсе сгорает в инфляции. Такие данные со ссылкой на статистику ОЭСР приводит Центр макроэкономических исследований Сбербанка России.

По оценке ОЭСР, за последние пять лет средняя реальная доходность пенсионных фондов в России составила минус 0,7% годовых. Иными словами, вместо прибыли НПФ получили убыток, если учесть накопленную инфляцию.

Хуже ситуация лишь в Нигерии и Турции. Для сравнения: в Австралии в среднем пенсионные фонды приносили 6,7%, в Канаде – 4,7%, а в Израиле – 4,2%. Пенсионная система в России не позволяет сохранить достойный уровень жизни большей части пенсионеров, которые при выходе с работы тут же оказываются в нищете.

При этом обязательные взносы превышают средний уровень по странам ОЭСР (входят 34 стран). А вскоре Россия войдет в топ-3 по уровню обязательных платежей (26%) в пенсионную систему, уступая лишь Италии (33%) и Швейцарии (27%).