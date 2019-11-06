Как обосновать прощение долга

Компания выполнила работы для заказчика, который по итогу из-за финансовых проблем не смог их оплатить. Тогда стороны подписали соглашение о прощении долга (10% от суммы выполненных работ). ИФНС сняла эту сумму с расходов.

Но в суде компании удалось отбиться (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 09.09.2019 г. № А32-46147/2017).

После подписания соглашения заказчик оплатил почти половину долга. И вскоре ушел в банкротство. Так что прощение долга позволило компании получить оплату в более короткий срок. В противном случае списание в рамках банкротства происходило бы в порядке очередности.