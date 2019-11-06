Как обосновать прощение долга

Вопрос про платные школы за 50 тыс. решается достаточно легко - достаточно ориентироваться на не...
Просто не публиковать вырванное из контекста письмо-ответ Минфина, ведь вопроса мы не знаем....
И как оно с него взыщет? вот человек - вот зарплата 12 300, вот двое детей на каждого из которых ...
А кто это будет контролировать?
А почему не оштрафуют, если декларацию за 2018-й год сдать в начале будущего года? Или нужно сдат...
А теперь еще онлайнкассы, маркировка, отмена ЕНВД... Представляете какое поле деятельности для эт...
Дал Бог зайку, даст и на лужайку, как гриться)
В корне не согласна с тем, что надо оплачивать кружки, школу и т.п. У кого-то школа за 50 тыс в м...
Да, согласна, именно эта проблема в этом предложении закрывается с помощью государства. Что не до...
ПФ значит надо напинать, чтобы шевелились быстрее, для чего такая процедура долгая, люди заложник...
Это, простите, как? Потребовать у Минфина раскрыть частный вопрос, на который он отвечал? ))...
Я всего лишь у вас спросила, какое отношение ТК имеет к законопроекту :) Поскольку даже если бы э...
Я например согласна с вами - вполне можно установить, что часть оплаты ЖКХ или за садик или кружк...
Цитата:"...впоследствии, при достижении пенсионного возраста, в нынешней конструкции он ...
Меркурий бесплатный, только вот заниматься этой фигней кому-то надо. Кроме того, впереди маячит о...
да уж.... п.7 ни в какие ворота не лезет.... да и остальные сомнительны в разношерстных видах дея...
Странно возмущаться, что шулер играет краплёной колодой, а рэкетир с ножом, вымогает деньги в тем...
Понимаете, в этом-то и проблема, что ничего не решит тогда установление фиксированной суммы алиме...
Что именно всё? Слишком обобщающее заявление! Это не аргумент ))И откуда все же тезис о том, что ...
Как можно думать о 13 % и не думать о ставке НДС, которую повысили до 20%, но вот куда идутденьги...
Ну вот вам немного статисткиhttps://bukva-zakona.com/semejnoe-pravo/s-kem-ostayutsya-deti-pri-raz...
Только вот рассматривается эта жалоба 30 дней, во время которых счёт заблокирован и нет возможнос...
Скорее Инна, за два года отпуск 4 дня, на работе работаю с 11 до 22х. На повышение зп отвечают в...
Логичным является то что подчиняется законам логики. Из чего следует, что матери боятся составить...
Интересна также другая сторона - правовая основа выплаты зарплаты "в конверте"...
Регистрироваться в каких-то системах и жать на кнопочки, даже если это бесплатно, при покупке мол...
Обрисуйте критерии логичности и доказательности пожалуйста))...
Так это можно про любой коммент написать(⊙_⊙)
А как связаны размер и отчеты? У нас и сейчас нет отчетов. И что? И да, количество скандальных ба...
Грустно от того, что сами и разбаловали.... Зар.платные комиссии, комисся по убыткам, комиссия по...