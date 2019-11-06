Братья Березуцкие, Кержаков. Почему ФНС жестит с футболистами

Бывшие футболисты частенько уходят в бизнес. У кого-то он выживает, а кто-то сходит с дистанции. А еще и злобная налоговая служба все время хочет налогов и блокирует счета. Её не волнуют титулы и заслуги спортсменов.

Две истории о налоговых проблемах бывших футболистов рассказали сегодня в СМИ. Первую — портал Life.ru, про братьев Березуцких и их бизнес по продаже спорттоваров.

Братья-близнецы Василий и Алексей Березуцкие в 2009 году основали «Премьер футбол групп» и одноимённый экипировочный центр. Им, а также другому известному экс-футболисту сборной России, Владимиру Габулову, принадлежит по 18% в УК. В свою очередь «ПФГ» является учредителем еще четырех фирм. Общий ежегодный оборот холдинга превышает 300 млн рублей.

В августе — октябре 2019 года по инициативе Федеральной налоговой службы у ключевой структуры группы — ООО «ПФГ» — заблокировали четыре банковских счёта. Также у дочерних компаний холдинга арестовано в общей сложности пять счетов. Впрочем, неизвестно, идет ли речь о полной блокировке счетов из-за несдачи деклараций или просто заблокированны суммы задолженностей, как это практикуют налоговики. По крайней мере директор ООО «ПФГ» заявил, что ничего не знает о блокировках и фирма работает в обычном режиме.

Одна из «дочек», фирма «ПФ логистик», находится в процессе ликвидации по инициативе ФНС из-за недостоверного адреса.

Вторую историю рассказало агентство «Москва». Банковский счет заблокировали Александру Кержакову. Данные агентство взяло в базе ФНС «Банкинформ», в которой не видно, полная блокировка всех операций по счету или просто заблокировали сумму, например, 1 рубль.

Кержаков не стал отвечать на вопросы агентства и изящно послал их в... ФНС. Пусть там и рассказывают о причинах.